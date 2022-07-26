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    TBMM Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını görüştü

    Toplantıda, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor ele alındı.
    • 26.07.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:26
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    TBMM Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını görüştü

    Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı, polise yumruk atmasının ardından gündeme geldi.

    TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Aydeniz'in dokunulmazlığını ele almak üzere toplandı.

    DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığı gündemde

    AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantıda, Hazırlık Komisyonu'nun, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu görüşüldü.

    Beyazıt'ın, toplantının başlangıcında basın mensuplarının salondan çıkmasını istemesine HDP'li milletvekilleri itiraz etti ve kısa süreli tartışma yaşandı. AA'nın haberine göre, toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Terör örgütü propagandası, kamu görevlisine hakaret...

    Hazırlık Komisyonu, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyasına ilişkin dokunulmazlığın kaldırılması kararı almıştı.

    DBP'li Salihe Aydeniz, polise yumruk attı ViDEO

    80 fezlekesi var

    Öte yandan Aydeniz'in, aralarında "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarının da bulunduğu çok sayıda eylemden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan onlarca fezleke bulunuyor.

    Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre, DBP'li Aydeniz hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başsavcılıklar tarafından 2018'den bu yana 80 fezleke hazırlandı.

    TBMM Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz in dokunulmazlığını görüştü #1

    TBMM Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz in dokunulmazlığını görüştü #2

    TBMM Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz in dokunulmazlığını görüştü #3

    TBMM Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz in dokunulmazlığını görüştü #4


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