TBMM Karma Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında, merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, çeşitli fotoğraflara ulaşılmıştı.

Fotoğraflarda, öldürülen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer aldı.

Semra Güzel'in, terörist sevgilisiyle çekilen fotoğraflarının ardından dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan TBMM Anayasa Karma Komisyonu'nda son görüşme de gerçekleşti.

Komisyonda Güzel'in, 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

SON SÖZ TBMM GENEL KURULU'NDA

Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

7 SAATLİK TOPLANTIDA İKİ AYRI DOSYA GÖRÜŞÜLDÜ

Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu raporu görüşüldü.

Toplantıda Semra Güzel’in savunmasını yerine tayin ettiği HDP’li komisyon üyesi Mehmet Tiryaki yaptı. TBMM Hazırlık komisyonu raporu ve HDP’li Semra Güzel hakkında hazırlanan iki ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü.

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR ALINDI

Toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon Başkanı Beyazıt, HDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar alındığını ve nihai kararı Genel Kurul'un vereceğini bildirdi.

Beyazıt, "Komisyon toplantımızda, milletvekili hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla hazırlanan iki ayrı dokunulmazlık dosyasını ve Hazırlık Komisyonu raporunu görüştük. Uzun uzun değerlendirmeler yapıldı. İşin doğası gereği bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kaldırılmış oluyor. Milletvekillerimiz kendi hür iradelerine ve vicdanlarına göre kararlarını vereceklerdir. O konuda da milletvekillerimize serbest bir tartışma imkanı tanıdık. Biz raporumuzu tamamlayıp, dosyamızı Genel Kurul’a sunacağız. Bundan sonra Genel Kurul’da bütün milletvekillerimiz kendi hür iradeleriyle karar verecekler" dedi.