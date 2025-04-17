TBMM, Kartalkaya yangını mağdurlarını davet etti

AA & Ensonhaber

29 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu’nda, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve benzer felaketlerin önlenmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un başkanlık ettiği komisyon, bugüne kadar çeşitli bakanlık ve kurumların temsilcileriyle akademisyenleri dinledi. Komisyonun son toplantısında ise, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yangının sebeplerine dair sunumlarını paylaştı.

Komisyon Başkanı Selami Altınok, yaşanan acıyı içtenlikle paylaştıklarını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının, komisyona davet edilerek kendilerine fırsat verileceğini açıkladı. Bu bağlamda, Grand Kartal Otel’deki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarının, önümüzdeki hafta yapılacak komisyon toplantısına katılmaları bekleniyor.