TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilmesi kararı Resmi Gazete'de TBMM komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili sırasında çalışabilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Komisyonlar Meclis tatili sırasında çalışabilecek

TBMM Kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışabilmesine karar verildi.

Karar, Genel Kurul’un 05.07.2923 tarihli 11’inci birleşmesinde alındı.