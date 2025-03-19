TBMM Komisyonu'ndan Google'ın medya politikalarına sert tepki: Düzenleme geliyor

AA

Google’ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, bazı medya kuruluşlarının arama motorlarında görünürlüğünü kaybetmesine neden oldu.

Bu değişikliklerin ardından, özellikle Gazete Duvar gibi platformlar, Google nedeniyle kapatma kararı aldıklarını duyurarak iddiaları gündeme taşıdı.

GOOGLE'IN ALGORTİMA DEĞİŞİKLİĞİ TBMM'YE TAŞINIYOR

Google’ın medya dünyasında yarattığı bu olumsuz etkiler üzerine, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu harekete geçti.

Komisyon, medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlayan bu politikalara karşı düzenleme yapma kararı aldı.

GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceklerini, bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Yayman, Google'ın tek taraflı politikalarının medya ekosistemine ciddi zarar verdiğini, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

"DEĞİŞİKLİK REKABET ORTAMINI BOZDU"

Google'ın medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Yayman, 2024 yılında gerçekleştirilen şeffaf olmayan algoritma değişikliklerinin, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturduğuna dikkati çekti.

Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin "keşfet" trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığını ifade eden Yayman, bu durumun rekabet ortamını bozduğunu, halkın haber alma özgürlüğünü tehdit ettiğini dile getirdi.

"SANSÜR" TEPKİSİ

Dijital mecraların tarafsız ve adil olması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Google'ın aldığı tek taraflı kararlar, medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor ve bu durum artık tahammül sınırlarını aştı. Bağımsız ve yerel haber kaynakları dijitalde görünmez hale getirilirken, belirli medya kuruluşlarına ayrıcalık tanınmaktadır.

Dijital platformların keyfi uygulamaları, medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüşmektedir. Yayıncıların kendi kaderlerini belirleme hakkı ellerinden alınamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Google'ın bu politikalarının yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük bir rahatsızlık yarattığını belirten Yayman, küresel çapta da bu tür tekelleşmeye karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

"BAĞIMSIZ HABERCİLİĞİ TEHDİT EDEN POLİTİKALARA SON VERİLMELİ"

Komisyon Başkanı Yayman, medya kuruluşlarının Google karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:

Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir. Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, keşfet alanında her görüşten haber sitesine eşit fırsat tanınmalıdır. Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu süreci yakından takip ediyor ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun, Google'ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacağını bildirdi.