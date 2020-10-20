TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti

Azerbaycan'a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti.

Azerbaycan'a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti.

Mustafa Şentop, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan'a yapılan saldırılar üzerine büyük üzüntü duyduk. Şehit olan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet diliyorum.

Kadim topraklarınızın işgal altında olduğu 30 yılı geçirdiniz. Ama eğer inanmışsanız, üstün gelecek olanlar sizlersin. Türkiye can kardeşlerinin hep yanında olacaktır.

Ermenistan masum sivil insanları hedef almaya devam ediyor. Ermenistan global bir sorun haline gelmiştir. Ermenistan’ın ipini elinde tutanlar bu tehlikeli oyunu durdurmalı.

Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir.

Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir.

Ne Azerbaycan ne de Türkiye 30 sene önceki gibidir."

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