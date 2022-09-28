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TBMM ne zaman açılacak? 2022 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

TBMM ne zaman açılacak? 2022 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına ne zaman başlayacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte tüm merak edilenler..