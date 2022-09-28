- Haberler
- Gündem Haberleri
- TBMM ne zaman açılacak? 2022 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
TBMM ne zaman açılacak? 2022 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
- 28.09.2022 - 17:29
1 Temmuz 2022 tarihinde tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı konusu son günlerde sıklıkla sorulmaya başladı.
TBMM'nin yeni yasama yılına ne zaman başlayacağını merak edenler konuyla ilgili internette aramalarına hız verdiler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına artık sayılı günler kaldı.Meclis açılır açılmaz yoğun bir gündemi oluşacağı biliniyor.
Dar gelirli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri kapsayan torba yasada son aşamaya gelindiği aktarılıyor. Torba yasanın tamamlanmasının ardında Meclis’te görüşmeler başlayacak.
Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılıyor? İşte merakla beklenen o tarih..
TBMM ne zaman açılıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ne zaman açılacağı belli oldu.Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile meclisin açılacağı tarih netlik kazandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak toplantı ile açılacak.