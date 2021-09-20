TBMM ne zaman açılacak? EYT için gözler Meclis'te!

TBMM ne zaman açılacak? EYT için gözler Meclis'te!

EYT yasası haberleri emekli olmak için yaşı bekleyenler tarafından merakla araştırılıyor. EYT'nin gerçekleşmesi için önce TBMM onayından geçmesi gerekiyor. Peki, TBMM açıldı mı, EYT gelişmesi var mı?

Yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen gelişmeler dolayısıyla TBMM ne zaman açılıyor sorusu araştırılmaya başlandı.

En çok merak edilen konuların başında ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) geliyor...

TBMM'nin gündemine sunulacak olan yasaların değerlendirileceği yeni yasama dönemi EYT bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TBMM, 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince kapandı. EYT'nin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclis'i onayından geçmesi gerekiyor.

Bu noktada vatandaşlar, Meslic ne zaman açılacak? TBMM açıldı mı? gibi soruları yoğun bir şekilde araştırıyor.

İşte TBMM açılış tarihi ve EYT yasası hakkında son gelişmeler...

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

MECLİS GÜNDEMİNDE EYT VAR MI?

EYT konusunda şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 20’ye yakın tasarı sunuldu. Şu anda gözler 1 Ekim’de çalışmaya başlayacak TBMM’de.

Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin sayısı ise 700 bin civarında.

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartı ile birlikte 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.