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TBMM ne zaman açılacak? Meclis'in açılış tarihi belli mi?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı merak edilmeye başladı. İşte meclisin açılacağı o tarih..
- 20.09.2022 - 17:41
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı sıklıkla sorulmaya başladı.Konu hakkında araştırma yapanlar TBMM ne zaman açılıyor sorusunua yanıt arıyor.
Meclisin açılmasıyla birlikte alınacak yeni kararlar ve değerlendirilecek önemli konular merak ediliyor.
Meclis açılır açılmaz ele alınacak konuların başında EYT konusu ve KYK borçları konusu geliyor.Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına ne zaman başlayacak?
Meclis ne zaman açılıyor?
1 Temmuz 2022 tarihinde çalışmalarına ara vererek tatile giren TBMM 1 Ekim 2022 tarihinde açılıyor.Meclis 1 Ekim saat 14.00'de toplanarak yeni Yasama yılına başlayacak..