TBMM ne zaman, hangi tarihte tatile giriyor?

TBMM ne zaman, hangi tarihte tatile giriyor?

"Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman kapanıyor?" sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) her yıl belli aralıklarla tatile giriyor.

TBMM'nin ne zaman tatile gireceği ise binlerce kişi tarafından merak ediliyor.

Çeşitli kanuni düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar,bir yandan TBMM'nin alacağı kararları bekliyor.

Peki, TBMM ne zaman hangi tarihte tatile giriyor?

İşte detaylar...

Meclis ne zaman tatile girecek?1 Temmuz'dan itibaren tatile girmesi bekleniyor.

Mecliste yasama yılının Temmuz'da bitmesi bekleniyordu.

1 Temmuz'dan itibaren kapanması beklenen TBMM'nin yoğun iş temposuna bir süre daha devam edeceği öğrenildi.