TBMM oturumunda Numan Kurtulmuş ile Ömer Gergerlioğlu arasında gerginlik yaşandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının başında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek üzere konuşma yaptı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul gergin anlara sahne oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın kürsüde konuşma yaptığı sırada, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun araya girerek sözlü müdahalede bulunması üzerine salonda tansiyon yükseldi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN SERT TEPKİ

Gergerlioğlu’nun ayağa kalkarak laf atmayı sürdürmesi üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş, araya girdi.

Uyarılarına rağmen davranışın devam etmesi üzerine Kurtulmuş, Gergerlioğlu’na, "Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda yap.

Meclis’in ahengini bozamazsın, otur oturduğun yere" diyerek tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR GÜNDE UCUZ MİTİNG YAPMA"

Günün anlam ve önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Böyle bir günde burada bu kadar ucuz, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan kalk konuş.

Yerinden söz atıyorsan, sözünü at. Ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası" ifadelerini kullandı.