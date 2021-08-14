TBMM raporu: Aşırı hava şartları, Türkiye'nin normali olacak

Sel ve heyelanların ardından hazırlanan raporda, gelecek yıllarda olağanüstü hava koşullarının artarak süreceği tahmini yer aldı.

Ülkemizde son günlerde meydana gelen sel felaketleri, gözleri iklim değişikliği konusuna çevirdi.

TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun taslak raporunda, aşırı hava şartlarında artış yaşanacağı, buna karşı yapısal tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

AŞIRI HAVA ŞARTLARI TÜRKİYE'NİN NORMALİ OLDU

Olağanüstü hava koşullarından "Türkiye'nin normali" şeklinde bahsedilen raporda, iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların şiddetinde ciddi oranda artma yaşanmaya devam edeceği kaydedildi.

Raporda, yağış miktarının artmasının yanı sıra kara ve deniz sıcaklıklarında yaşanan artışın doğal felaketleri tetiklediği ifade edildi. "Aşırı hava olayları, büyük ekonomik ve sosyal etkilere neden olmaktadır." denildi.

100 YILLIK TAHMİN

Ayrıca yağışların buharlaşma sonucu meydana geldiği anımsatılırken, 100 yıllık projeksiyonda yıllık ortalama 1.1 milimetrelik buharlaşma yaşanacağı tahmin ediliyor.

"2016-2040, 2041-2070 ve 2071-2098 periyotlarında kuraklığın frekansında ve şiddetinde artış olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

"YAĞIŞLARIN ŞİDDETİ ARTACAK"

Güneydoğu Anadolu’da riskin daha yüksek olduğu ifade edilerek, şu saptamaya yer verildi:

"Küresel iklim değişikliği ile sıcaklıklar artacak. Sıcaklığın artışına bağlı olarak atmosferdeki su buharı salınımı daha fazla olacak. Dolayısıyla özellikle yağışların şiddetinde ve şiddetli yağışların frekanslarında artış yaşanacak."

Öte yandan 2040’a kadar yağış rejiminde ciddi azalma olacağı, 2040-2071 yıllarında düşüşün yüzde 30'a geleceği öngörülüyor.

"CAN VE MAL KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN..."

Milliyet'in haberine göre, raporda şu öneri ve tespitler yer alıyor:

"Son 20 yılda şiddeti, süresi ve frekansında artış olduğu tespit edilen şiddetli hava olayları ve meteorolojik afetlerin iklim değişikliğinin sonucu olarak artış eğiliminin devam edeceği öngörülüyor. Yaşanabilecek can ve mal kayıplarının azaltılmasına için özellikle şehirlerde yapısal tedbirlerin artırılması gerekiyor.

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"İHTİYAÇ HALİNDE YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Mevcut şehir planlarının ve altyapılarının meteorolojik veriler ve projeksiyonlar göz önünde bulundurularak yenilenmesi, yeni hazırlanacak şehir plan ve altyapı çalışmalarında bu verilerin dikkate alınması, ihtiyaç olması halinde yasal düzenleme yapılması zorunlu.





"YAĞMUR SUYU DEPOLANARAK YENİDEN KULLANILMALI"

Betonlaşmanın yoğun olarak görüldüğü şehir merkezlerinde iklim değişikliğinin sıcaklık, yağış gibi değişkenlerin uç değerlerindeki artışa sebep olması, aşırı yağışlardan kaynaklı şehir sellerini oluşturup, artırıyor. Şehir sellerine sebep olan yağmur suyu depolanarak sulama için yeniden kullanılmalı."

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