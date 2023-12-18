TBMM Süryanice gerginliği! DEM Partili George Aslan'ın konuşması tepki çekti Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili milletvekili George Aslan, Süryanice konuşarak Noel Bayramı'nı kutladı..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü..

Görüşmeler esnasında söz alan DEM Partisi Mardin Milletvekili George Aslan, kürsüden Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Değerli milletvekilleri, 2023 yılında yapacağım son konuşmam olacağı için ben şimdiden Türkiye'de yaşayan Rum, Ermeni ve Süryani yurttaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutluyorum.



Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve sevgi getirmesini temenni ediyorum.

Süryanice Noel kutlaması

Arslan daha sonra "Noel ile ilgili bu sözleri, Türkçe bilmeyen Süryani halkına da Süryanice tekrar etmek istiyorum" diyerek kürsüde Süryanice konuştu..

Tepki topladı: "Burası Türkiye"

Aslan'ın Süryanice konuşması Meclis'te gerginliğe neden oldu. İyi Parti ve MHP sıralarından "Burası Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkçe konuşmak zorundasın" sesleri yükseldi.

"Biz başka gezegenden gelmedik"

Arslan ise tepkilere şu ifadelerle yanıt: