TBMM tatile girerken vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın son Genel Kurul Toplantısı sonrasında birçoğu son kez Meclis'e gelen milletvekilleri hatıra fotoğrafları ile veda etti.

AA

Türkiye 14 Mayıs'a hazırlanıyor.

Bir kez daha milletin iradesinin tecelli edeceği sandıklar halkın önüne gelecek.

Bir yanda sert bir seçim yarışı devam ederken bir yanda da mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) son birleşimini gerçekleştirdi.

Bugün 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın son Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Vekillerden hatıra fotoğrafı

Oturuma katılan milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özellikle AK Parti'de TBMM kadrosunun yenilenmesi beklenirken birçoğu 28'inci dönemde yerini bir başka arkadaşına bırakacak olan vekiller hem Meclis'e hem de arkadaşlarına veda etti.

Kesin sonuçlardan 3 gün sonra toplanacak

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından 28'nci dönem parlamentosu oluşacak.

Meclis Genel Kurulu, YSK'nın seçim sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3'üncü gün toplanacak.

İşte TBMM'den o veda kareleri;