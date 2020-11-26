TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan pilota ağırlaştırılmış müebbet hapis

Gölbaşı'nda 44 polisi şehit eden ve Meclis ile TÜRKSAT'ı vuran darbeci pilota 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) F-16 ile vuran darbeci pilot Hüseyin Türk için karar açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk, ifadesinde talimatı dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı terörist Fetullah Gülen ile görüştürmeyi talep eden Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'den aldığını itiraf etmişti.

79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS KARARI

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşıya 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbeci teröristlerin Meclis'i bombaladığı an VİDEO

"BELİRTTİKLERİ YERİ BOMBALADIM"

TÜRKSAT'ı bombaladığını kabul eden Türk, FETÖ'ye hizmet ettiğini bilmediğini iddia ederek, "İkinci verdikleri koordinatın şehir içi olduğunu kendilerine ilettim, onlar da 'sıkıntı yok, atış serbest' demeleri üzerine belirttikleri yeri (TBMM) bombaladım" demişti.

Darbeci pilot, Ankara'da altı yeri bombaladığını kabul ederek, "Komutanlarımın verdiği emirle hedefimde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdum." ifadesini kullanmıştı.

GÖLBAŞI'NDA 44 POLİSİ ŞEHİT ETTİ

Hüseyin Türk'ün Gölbaşı Polis Özel Harekat binasını bombalaması sonucu 44 polis şehit düşmüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ YAKINLARINDA 15 KİŞİYİ ŞEHİT ETTİ

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

FETÖ'cülerin Türksat'ı bombaladığı anların görüntüsü VİDEO