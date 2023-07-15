TBMM'de 15 Temmuz anısına kısa film gösterimi TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişimini konu alan kısa film gösterime sunuldu.

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AA & Ensonhaber

Meclis Şeref Salonunda sunulun "15 Temmuz" adlı filmde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele, dede ile torunu arasındaki diyalog üzerinden anlatıldı.

Torununa darbe girişiminde yaşananları anlattı

Filmde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanması nedeniyle hasar gören bölümlerinde, torununun darbe girişimine karşı verilen mücadele ile ilgili sorularını yanıtlayan dede, Meclis'te o gece yaşananları da aktardı.

Erdoğan'ın ve Atatürk'ün sözlerine yer verildi

Film, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin ardından yaptığı bir konuşmada "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz" sözleri ve Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü ile son buldu.