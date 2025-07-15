TBMM'de 15 Temmuz şehitleri için Kur'an tilaveti

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti..

Hain darbe girişiminde, 252 vatandaşımız şehit oldu.

Bu kapsamda da bugün şehitlerimiz için anma törenleri gerçekleştiriliyor.

Bu anma törenlerinden birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi.

Tören; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla gerçekleşti.

TÖREN, KUR'AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, şehitlerimiz için Kur'an okundu.

Tören, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla devam etti.

Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla da sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANMA TÖRENİ İÇİN MECLİS'E GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlenen törene katılmak üzere Meclis'e geldi.