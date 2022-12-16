- Haberler
- Gündem Haberleri
- TBMM'de 2023 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2023 bütçesi kabul edildi
5 Aralık'tan beri devam eden bütçe maratonu sona erdi. 2023 bütçesi TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edildi.
- 16.12.2022 - 22:47
- Güncelleme : 16.12.2022 - 23:32
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 12 gündür süren bütçe görüşmeleri bugün sonlandı.
2023 bütçesi kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 17 ayrı bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'ndaki oylama sonucu 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Genel Kurulda ayrıca 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.