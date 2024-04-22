TBMM'de 23 Nisan: Çocuk Özel Oturumu düzenlendi Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen Çocuk Özel Oturumu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, koltuğunu Aysima Arslan'a devretti.

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ensonhaber.com

23 Nisan'a özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum düzenlendi.

Çocukların katıldığı oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, koltuğunu devretti.

Kurtulmuş'un koltuğunu devrettiği Aysima Arslan, yaptığı konuşmada ise şu ifadelere yer verdi;

"Egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün"

Sayın Meclis Başkanım; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'ncü yılını sevinçle, coşkuyla ve gururla kutladığımız bu anlamlı günün, tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere esenliklere ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum.



Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün...



O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek, bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

"Milli egemenliğin bayramı"