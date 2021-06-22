TBMM'de 4. yargı paketi mesaisi

27 maddeden oluşan 4. yargı paketi, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

4. yargı paketi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

27 maddelik kanun teklifinin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor.

Kanun teklifinin maddeleri arasında, ''boşanmış eşe karşı işlenen suçlar nitelikli hal kapsamına alınacak ve cezası artırılacak'' maddesi ile ''katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılacak'' maddesi yer alıyor.

''27 MADDE YETERLİ DEĞİL''

Adalet Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler öncesi teklifle ilgili CHP'nin de tavrı netleşti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Anlayışı, zihniyeti değiştirmenin gerekliliği apaçık ortadadır. 27 maddelik paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Temelde bu alanda yapılacak her türlü iyileştirmeye olumlu bakarız ama 27 madde ile Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun çözülmez" dedi.

''GENİŞ ÇAPLI BİR ÇALIŞMA YAPTIK''

Özel, kendilerinin de geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirterek, pakete önerilerinin eklenmesini talep etti.

"Tam 189 maddelik değişiklik teklifi hazırladılar. Bu paketi grubumuz adına 3 grup başkan vekili Meclis'e teslim etmiş durumdayız."

BU HAFTA YASALAŞTIRILMASI PLANLANIYOR

4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor.