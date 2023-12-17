TBMM'de Bozdağ ile Koca arasında güldüren diyalog: 5 dakikaya bitiyor Bütçe görüşmelerine katılan Bakan Koca'nın sıklıkla süre talebinde bulunması, Genel Kurul'daki milletvekillerini güldürdü.

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ensonhaber.com

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

Bakan Koca, konuşması sırasında bazı verileri de Genel Kurul'a göstermeyi ihmal etmedi.

"Lütfen sözlerinizi tamamlayın"

Konuşma süresi yetmeyen Koca, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan birkaç kez ek talep etti.

Bozdağ, "Sayın Bakan, lütfen sözlerinizi tamamlayın." ifadesini kullandı.

"Sayın Başkanım, epey var"

Bunun üzerine Koca, "Sayın Başkanım, epey var. Meclis, zannediyorum bu tabloları görmekten mutlu olur. Milletimiz de görsün." dedi.

Koca'nın konuştuğu kürsüdeki mikrofonun sesi bir süre sonra kapandı. Bu durum birçok kez tekrar etti.

"Son kez uzatıyorum"

Bakan Koca, 5 dakikalık süre taleplerini dile getirdi. Koca ile Bozdağ arasında yaşanan diyalog, milletvekilleri arasında gülüşmelere yol açtı.

Bozdağ, "Sayın Bakan, son kez uzatıyorum, lütfen tamamlayalım." diyerek karşılık verdi.

Fahrettin Koca, daha sonra teşekkür ederek kürsüden ayrıldı.