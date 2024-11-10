TBMM'de bu hafta gündem yoğun

ANKA

TBMM’de bu hafta Genel Kurul’da ve komisyonlarda gündem yoğun olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 4 bakanlık bütçesi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, yargıyla ilgili düzenlemeler öngören, casuslukla ilgili yeni suç ihdas eden Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim ve Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu hafta salı günü Ticaret Bakanlığı, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri hakkında görüş alışverişi yapılacak.

KAMU BAŞDENETÇİSİ SEÇİLECEK

Genel Kurul bu hafta, yeni Kamu Başdenetçisi seçecek.

Genel Kurul’da 12 Kasım Salı günü Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon tarafından aday olarak belirlenen Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından kamu başdenetçisi seçilecek.

Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı için yeniden aday olmuş ancak seçilememişti.

YARGIDA YENİ DÜZENLEME

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

CASUSLUKLA İLGİLİ YENİ SUÇ

Teklifle casuslukla ilgili yeni suç ihdas ediliyor. Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

CASUSLUK BÖLÜMÜNE YENİ TANIM

Buna göre, TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenecek madde, Kanun'un "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak.

3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS

Söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.

SAVAŞ SIRASINDA İŞLENEN SUÇA DAHA FAZLA CEZA

Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmışsa faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

BOŞANMA DÜZENLEMESİ

Teklif boşanmayla ilgili de düzenlemeler getiriyor. Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

NOTERLİK TARİFESİ OCAK AYINDA GÜNCELLENECEK

Teklife göre Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek. Ayrıca noterliklerin çalışma gün ve saatleri de güncellenecek.

ADIN DEĞİŞMESİNİ İLAN

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikle adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve Basın İlan Kurumu'nun ilan portalında ilan edilecek. Bu ilanda; hükmü veren mahkeme, kararın verildiği tarih, dosyanın esas ve karar numarası ile adının değiştirilmesine karar verilen kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum tarihi, anne ve baba adı, önceki adı ve soyadı, mahkeme kararıyla verilen yeni adı ve soyadı yer alacak.

ÜNİVERSİTELERE ÇOCUK İZLEME MERKEZİ KURMA HAKKI

Devlet üniversiteleri, Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletilecek.

İHTİSAS KOMİSYONLARINDA GÜNDEM

TBMM’de bu hafta Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı toplantısında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu'nun görüşmeleri kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerinden bilgi alacak.

KAMU DENETÇİSİ SEÇİLECEK

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu da toplanarak, Alt Komisyon tarafından belirlenen 12 aday arasından 4 kamu denetçisi seçecek. Seçilen kamu denetçileri, Komisyonda yemin edecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2023 Yılı Sayıştay Raporunu görüşecek.

GRUP TOPLANTILARI

TBMM’de salı ve çarşamba günleri, partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.