TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek.

Meclis Genel Kurulu'nda bu kapsamda da birçok konu ele alınacak.

Siber Güvenlik Başkanlığının kanuni altyapısını oluşturacak teklif ele alınacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımları içeren Türkiye'nin ilk ilkim kanunu da Meclis Çevre Komisyonunda görüşülecek. Bolu'daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon da yeni haftada toplanacak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NIN KANUNİ ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kuruldu. Başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, Genel Kurulun gündeminde olacak. 21 maddelik teklifte, Başkanlığın teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Düzenlemeye göre Başkanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın merkezi Ankara'da olacak ve 135 kişilik kadro ile hizmet verecek.

BOLU'DAKİ OTEL YANGINI ARAŞTIRILIYOR

Meclis'te yeni haftada komisyonların gündemi de yoğun olacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin ilk iklim kanunu, Çevre Komisyonu'nun gündemine gelecek.

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Meclis'te kurulan komisyon ise AFAD yetkililerini dinleyecek.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda da Birleşmiş Milletler temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkileri sunum yapacak.