TBMM'de bu hafta HSK'ya üye seçimi yapılacak Meclis gündeminde bu hafta yasama faaliyetleri ve seçim olacak. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bir üye seçecek, bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

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TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmasına 30 Ocak Salı günü başlayacak.

Genel Kurul, aralarında "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin de bulunduğu bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini ele alacak.

Ayrıca Genel Kurul, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçecek.

Bir kişi HSK üyesi olacak

TBMM Genel Kurulunca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay arasından bir kişi HSK üyeliğine seçilecek.

Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Komisyon gündemleri

TBMM Dışişleri Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu bu hafta toplanacak.

Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara yönelik 20 kanun teklifini ele alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da Sincan, Diyarbakır, Mardin E Tipi ve Midyat M Tipi cezaevleri raporlarını görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.