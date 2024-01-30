TBMM'de duyurulacak Can Atalay kararı öncesi muhalefet milletvekillerinden protesto TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın açıklanması öncesi TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri sıralara vurdu.

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ensonhaber.com

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, TBMM Genel Kurulu'nun gündemine alındı.

Bu doğrultuda Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili adımlar atılacaktı.

Ancak TBMM Genel Kurulu'nda olay çıktı.

CHP, DEM ve TİP'li vekiller protesto etti

TBMM Genel Kurulu'na başkanlık eden Bekir Bozdağ konuşma yaptığı sırada CHP, DEM Parti ve TİP Milletvekilleri açıklanacak kararı protesto etti.

CHP, DEM ve TİP milletvekilleri oturdukları sıralara vurdu.

Meclis sıralarına vurdular

Bozdağ'ın konuşmasını sabote etmek isteyen muhalefet milletvekillerinin o anları böyle görüntülendi.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu, CHP'nin talebiyle kapalı oturuma geçti.