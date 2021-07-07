TBMM'de CHP'li vekilin kürsüden ayrılmaması gerginliğe neden oldu

TBMM'de CHP adına konuşma yapan Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin kürsüden ayrılmaması üzerine gerginlik yaşandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

"Tütün üreticilerinin sorunlarına" ilişkin önergesinin görüşmelerinde söz alan Tutdere, "Geçen hafta sonu özellikle seçim bölgem olan Adıyaman, Malatya, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğü giren zulüm yasasına karşı halkın tepkisi vardı. Türkiye'nin her tarafında tütün üreticileri, emekçiler, esnaf, halk bu zulüm yasasına karşı tepkilerini koymak için alanlara çıktılar, meydanlara indiler, yolları kapattılar." dedi.

CHP'Lİ VEKİLİN KÜRSÜDEN AYRILMAMASI GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Tutdere'nin kürsüden ayrılmaması üzerine birleşime ara verdi.

Verilen arada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.