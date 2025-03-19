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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda üst düzey isim gözaltına alındı.

CHP'de adeta deprem etkisi yaratan bu kararın ardından, TBMM Genel Kurulu oturumuna katılan CHP'li milletvekilleri, usülsüz bir protestoya imza attı.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, gözaltı kararı için partisindeki vekiller ile bir araya gelerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından vekiller, meclis kürsüsünü işgal etme kararı aldı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu'na destek verme konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olumsuz söylemlerde bulunan CHP'li Başarır, oturumda bulunan vekiller tarafından gelen tepkilerin odağı oldu.

Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder daha fazla gerginlik olmaması adına oturuma 20 dakika ara verdi.

Oturuma ara verilmesinin ardından çalışma düzeni sağlanamadığı için TBMM Genel Kurulu yarına kadar kapatıldı.