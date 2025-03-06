TBMM'de 'dedelerin hain' kavgası: Cengiz Çandar ve Yasin Öztürk atıştı

Haber Merkezi

TBMM gündemine göre sert kavgaların yaşandığı bir ortama dönüşüyor.

Özellikle Bütçe görüşmeleri sırasında gerilimin arttığı Meclis Genel Kurulu, şu sıralar sakinliğini korusa da son oturumda yine ortamda soğuk rüzgarlar esti.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, DEM Partili Cengiz Çandar'ın konuşması sırasında "Ataların gibi hainsin" şeklinde sataşmada bulundu.

Bu sözle gerilim arttı.

"BU ÇATI ALTINDA BU SÖZLE HİTAP EDİLEMEZ"

Söz alan Çandar, hain yaftasının ailesi dolayısıyle tüm Osmanlı hanedanına yönelik olduğunu söylerken "Denizli Milletvekili Yasin Öztürk bana hitaben Ataların gibi hainsin demiş o nedenle yerimden birkaç cümleyle şunu ifade edeyim. Bu çatı altındaki hiçbir milletvekiline hain sıfatıyla hitap edilemez bunu hiç yakıştıramadım onu söyleyeyim. Ve tutanaklara geçsin.

"ATALARIM OSMANLI HANEDANINA DAYANIR"

Ataların gibi demiş atalarım hakkında bilgisi olmadığı anlaşılıyor. Kendisine isteyen her milletvekiline burada benim atalarımın Osmanlı hanedanına I. Sultan Mehmet'e II. Murat'a dayandığını şecere ile tevsik edebilirim.

"BU SÖZLER TÜM OSMANLI SULTANLARINA GÖNDERMEDİR"

Dolayısıyla Ataların gibi hainsin dediği anda sadece bana karşı bühtanda bulunmuş olmuyor. Osmanlı hanedanının kurucu sultanlarına da böyle bir gönderme yapıyor. Bu çatı altında bu gibi sıfatlar yakışıksız sıfatlardan kaçınılmasını hasreten rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇANDARLI HALİL NEDEN İDAM EDİLDİ?"

Öztürk ise Çandar'a karşı söz aldı ve şunları söyledi:

"İstanbul'un fethi sırasında Çandarlı sülalesinden Halil Paşa'nın neden idam edildiğini tarih sahnesinden kendisi bakabilir. Kendisi benden daha iyi biliyordur aslında. Ayrıca yapmış olduğu milletvekili yeminini kendisine hatırlatır o milletvekili yeminine sadık kalmayan kim varsa hainlikle elbette ki suçlanır."

"TARİHTE BİR İDDİADIR"

Çandar son olarak söz alıp "Şecereyi görürse benim Çandarlı Halil Paşa'dan indiğimi görmez başka bir kanaldan indiğimi görür. Çandarlı sülalesinden indiğim o kanalın Osmanlı hanedanına uzandığını da görecektir.

Ayrıca o bir tarihte iddiadır ben kendisinden daha iyi biliyorum o tarihte kimin ne olduğunu ne olmadığını. Öyle olsa dahi varsayalım ki Çandarlı Halil Paşa'dan ben iniyorum. Çandarlı Halil Paşa da onun zannettiği bir tarihte rol oynamıştır.

Yine de bu sözü bana hitaben ve kimseye hitaben söyleme hakkını ona ve kimseye vermez bunu tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum" dedi.