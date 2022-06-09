TBMM'de 'Dezenformasyon düzenlemesi' görüşmeleri başladı

TBMM Adalet Komisyonu, sosyal medya ile internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerini içeren teklifi görüşmeye başladı.

Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti ve MHP tarafından 26 Mayıs'ta Meclis'e getirilmişti.

Tekifin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonu'nda start verildi.

Teklif sahiplerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, söz konusu kanun teklifinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, sosyal medyanın yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Sosyal medyanın bir ahlaki yenilenmeye ihtiyacı var"

Yıldız, sosyal ağ sağlayıcılarının, dijital dünyada yer alan aktörlerin geniş çaplı kullanıcıları olduğunu ifade ederek, "Kanun teklifinin hak ve özgürlükleri kısıtlayacağı, basına sansür getireceği, seçimleri tehlikeye düşüreceği iddia ediliyor. Sosyal medyanın durumunu biliyorsunuz. Sosyal medyanın bir ahlaki yenilenmeye ihtiyacı var.

Bu çok net. Bu konuda sadece Türkiye değil, dünya kamuoyu hemfikir. İnsanlar habere ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyor. Ancak gelişmeler, sosyal ve hukuki problemleri de beraberinde getiriyor.

Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin görevi. Dinamik olan bu süreci yönetebilmek için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Kültür, finans, sosyal alan, siyasette yalan ve yanıltıcı bilgi yaymak toplum hayatında ciddi hasarlara sebep oluyor. Birçok ülke dezenformasyonu ceza yaptırımına bağladı" dedi.

"Özgürlükle değil, suçla mücadele ediyoruz"

Yıldız, Almanya'nın dezenformasyon kanunu yürürlüğe girmeden önce basın özgürlüğünde 15'inci sırada, yürürlüğe girdikten sonra ise 11'inci sırada yer aldığını vurgulayarak, "Biz özgürlükle değil, suçla mücadele ediyoruz. Toplumsal düzenin korunması için hukuki değeri bilerek, isteyerek ihlal edenlerle mücadele ediyoruz.

Burada yerimiz, duruşumuz bellidir. Yalan haber suçunun toplumu kemiren bir tehlike olduğunu izah etmeme gerek yok. Kanun teklifi ile toplum hayatının huzur ve güvende yürümesi için kamu barışını korumak amaçlanmıştır" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.