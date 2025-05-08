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Haber Merkezi

TBMM'de gündem yoğun...

Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği konusu için bir araya geldi.

YAYMAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDILAR

Komisyon, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı Yayman, aileleri ve çocukları zararlı internet içeriklerinden korumanın önemine değindi.

CHP'LİLER SÖZ İSTEDİ

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz istedi.

Emir, usul tartışması açmak için söz istediğini ifade etti.

SİNİRLER GERİLDİ

Yayman'ın usul tartışması talebini reddetmesi üzerine komisyonda sinirler gerildi.

MASALARI YUMRUKLADILAR

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan masaları yumrukladı.

"DON'T SPEAK"

Bu esnada CHP'li Emir'in Google temsilcilerine "Dont speak" yani "Konuşmayın" sözlerini kullandığı görüldü.

Komisyondaki o anlar toplantıyı takip eden basın mensupları tarafından anbean kaydedildi.

"BU KOMİSYONUN DÜZENİNİ BOZMANIZA MÜSAADE ETMİYORUM"

Bu esnada Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman CHP heyetine tepki göstererek, "Bu komisyonun düzenini bozmanıza müsaade etmiyorum" dedi.

Gerginliğin ardından toplantıya 15 dakika ara verildi.

BASINA KAPALI BAŞLADI

CHP'nin eylemi sonrası verilen aranın ardından toplantı yeniden başladı.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman toplantının basına kapalı olacağını bildirdi.