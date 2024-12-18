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Haber Merkezi

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.

Bu kapsamda da yoğun bir mesai devam ederken Genel Kurul'da dikkati çeken tartışmalar yaşanıyor.

Sık sık DEM Partili vekillerin kürsüde Kürtçe hitap ısrarı nedeniyle tartışmaların yaşandığı Meclis, bu kez tam tersine samimi bir diyaloğa sahne oldu.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri esnasında söz alan DEM Parti Sözcüsü Ayşenur Doğan, kürsüye çıktı.

Konuşmasına başlamadan önce Meclis'i selamlayan Doğan, görüşmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da Kürtçe selamlamak istedi.

Doğan, bunun için oturumu yöneten TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'dan müsaade istedi.

MHP VE DEM ARASINDA KÜRTÇE DİYALOĞU

Doğan'ın talebini Adan'ın olumlu karşılamasıyla şu diyalog yaşandı:

Ayşegül Doğan: Cevdet Yılmaz'a anadilimde hoşgeldin diyemiyorum değil mi?



Celal Adan: Deyin deyin...



Ayşegül Doğan: Xun bi her hatin diyebiliyor muyuz?



Celal Adan: Tabii tabii.



Ayşegül Doğan: Xun bi her hatin o zaman.

DİYALOG GÜNDEM OLDU

Bu diyalog Genel Kurul'da alkışlarla son bulurken o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Son dönemde Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı barış rüzgarı kapsamında yaşanan bu anlardaki Kürtçe ifadeler TBMM tutanaklarına yine "Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi" şeklinde geçti.