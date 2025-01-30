TBMM'de emekli aylığı mesaisi: Kanun teklifi görüşülecek

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En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlendi...

Yasal düzenleme için gözler, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde.

TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK

Emekli aylığına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Genel Kurul'un gündeminde.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif, 9 maddeden oluşuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 469 LİRAYA YÜKSELECEK

Bu düzenleme ile 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

Böylece yüzde 15,75 oranında artış yapılacak.

İŞVERENE DESTEK SÜRECEK

Düzenlemeyle 2016 yılında başlatılan işverene asgari ücret desteği de sürecek.

2025 yılı için bu destek 1000 lira olarak belirlendi.

Böylece hem kayıtlı istihdamın desteklenmesi hem de istihdamın korunması amaçlanıyor.

YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.