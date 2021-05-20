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    TBMM'de Filistin Alt Komisyonu kuruldu

    İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda önerge ile kurulan komisyon, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını inceleyecek.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 12:48
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    TBMM'de Filistin Alt Komisyonu kuruldu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı harekete geçti.

    İsrail'in Filistinlilere yönelik ayrımcılık politikalarını görüşmek için toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na önerge sunuldu.

    İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI İNCELENECEK

    Önerge ile Filistin Alt Komisyonu kurulması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

    Komisyonda, İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek.

    TBMM de Filistin Alt Komisyonu kuruldu #1

    İSRAİL TERÖRÜ YÜZLERCE CAN ALDI

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı 1710 olarak kaydedildi.

    İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında 17 yaşlı bulunuyor.

    TBMM de Filistin Alt Komisyonu kuruldu #2

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