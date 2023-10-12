TBMM'de gündem İsrail-Filistin çatışması İsrail-Filistin çatışmasıyla yönelik Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'e bilgi verecek. Bugün yapılacak genel görüşmede parti temsilcileri de söz hakkı alacak.

ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündem, İsrail ile Hamas'ın arasında yaşanan çatışmalar..

Bugün saat 14.00'te toplanacak olan Meclis'te yapılacak genel görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Gündem İsrail-Filistin çatışması

Grubu bulunan siyasi partilerin verdiği ortak önergeyle İsrail-Filistin çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler, çatışmaların bölgede yayılmaması ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çabanın ele alınacağı görüşmede, siyasi parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere konuşma yapabilecek.

Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilebilecek.

Genel görüşmenin ardından Meclis'in ortak bir metin yayınlaması bekleniyor.

Bakan Fidan Genel Kurul'da sunum yapacak

Genel görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, atılan adımlar ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin sunum yapacak.



Ardından partiler adına konuşmalar yapılacak. Milletvekilleri, bölgedeki son gelişmeler hakkında partilerinin görüşünü açıklayacak.