TBMM'de gündem yoğun! Çalışmalar Salı günü başlayacak

DHA

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak.

HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULACAK

Genel Kurulda, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklifle, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde Başkanlık ve Eğitim Kurulu oluşturulacak. Eğitim Kurulu, 18 üyeden oluşacak.

Hukuk ve adalet alanındaki gelişmeleri takip edecek olan Kurul, ihtiyaçları tespit edecek; araştırma, bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapacak. Ayrıca yargı mensuplarının uzlaşmasına katkı sağlanması amacıyla lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapmak üzere akademi bünyesinde hukuk araştırmaları merkezi kurulacak.

Akademi merkezi dışında eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlanmasının yanı sıra meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar ile üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin akademiye öğretim elemanı olarak atanmasına veya görevlendirilmesine de imkan tanınmış olacak.

Talepleri halinde, noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları da hazırlayacak. Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyebilecek ve bilgi bankası ile kütüphane kuracak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Salı günü toplanacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca; Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşecek.

Ayrıca komisyonun bu hafta, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Bu teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak ve aralık dönemi için günlük 33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.