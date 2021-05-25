TBMM'de HSK seçimi: Üyeler belli oldu

TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek.

Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başladı.

İTTİFAKLAR UZLAŞTI

Cumhur İttifakı ve Millet arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi.

Uzlaşma kapsamında Meclis'in belirleyeceği 7 isimden 3'ü, Millet İttifakı'nın işaret edeceği isimlerden, 4'ü ise Cumhur İttifakı'nın önereceği isimler arasından seçildi.

118 İSİM BAŞVURDU

Meclis Başkanlığı'na 118 isim HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Bugün ise TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriyle, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri gündemin ilk sıralarına alındı.

21 ADAY ARASINDAN 7 ÜYE SEÇİLDİ

Ayrıca kabul edilen öneri doğrultusunda, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından HSK'da boşalacak 7 üyelik için seçime geçildi.

SEÇİLEN İSİMLERİN LİSTESİ

Seçilen isimler şu şekilde:

Ergün Şahin (460), Aysel Demirel (458), Bilal Temel (460), Hamit Kocabey (437), Ömür Topaç (460), Sinan Esen (459), Cumhur Şahin (460).