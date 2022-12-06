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TBMM'de Hüseyin Örs'ü yaralayan Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası

TBMM'de Hüseyin Örs'ü yaralayan Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası

Bütçe görüşmelerinde İyi Partili Hüseyin Örs'ün yaralanmasına neden olan kavgayla ilgili AK Partili Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası verildi.