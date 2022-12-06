Petrol
80.1
-3.12%
Euro
19.5518
0.02%
Dolar
18.6347
-0.02%
Altın
1.061
0.26%
Borsa
5
0.00%
Bitcoin
320.950
-0.75%
BTXN Coin
5.22
-3.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    TBMM'de Hüseyin Örs'ü yaralayan Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası

    TBMM'de Hüseyin Örs'ü yaralayan Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası

    Bütçe görüşmelerinde İyi Partili Hüseyin Örs'ün yaralanmasına neden olan kavgayla ilgili AK Partili Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası verildi.
    • 06.12.2022 - 20:09
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 20:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 Bütçe Görüşmeleri sürüyor...

    Bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile Meclis'te 2 günde 2 kez kavga çıktı.

    Görüşmelerde AK Parti ve İyi Partili vekiller arasındaki tartışmalar alevlenerek kavgaya dönüştü.

    Arbede sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Partili Hüseyin Örs karşı karşıya geldi. Işık'ın parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasına geldi.

    Yüzüğün etkisi ile kafasında açılma olan Örs fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl kalp ameliyatı geçiren ve kalp pili takılan Örs, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

    Işık'la birlikte kavgaya karışan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de yere düştüğü görüldü. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise AK Partili Işık'ın burnunu sıktı.

    Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası

    TBMM Başkanvekili Haydar Akar, görüşmeler sırasında AK Partili Zafer Işık ile İyi Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş için cezalandırılmasına yönelik oylama gerçekleştirdi.

    Oylama sonucu, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İyi Partili Hüseyin Örs'e TBMM İçtüzük gereği "fiziksel şiddet" uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi.

    İyi Partili Yokuş ile HDP'li Gergerlioğlu'na da kınama cezası verildi

    Öte yandan, İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Meclis'e yakışmayan söz ve davranışı nedeniyle kınama cezası verildi.

    TBMM'deki yumruklu kavganın görüntüsü VİDEO ARŞİV

    TBMM de Hüseyin Örs ü yaralayan Zafer Işık a iki birleşime katılmama cezası #1

    TBMM de Hüseyin Örs ü yaralayan Zafer Işık a iki birleşime katılmama cezası #2

    TBMM de Hüseyin Örs ü yaralayan Zafer Işık a iki birleşime katılmama cezası #3

    TBMM de Hüseyin Örs ü yaralayan Zafer Işık a iki birleşime katılmama cezası #4


    Kastamonu'da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı
    Futbol

    Kastamonu'da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Şehit Binbaşı'nın cenazesi Adana’ya getirildi
    Gündem

    Şehit Binbaşı'nın cenazesi Adana’ya getirildi

    Görüş Bildir