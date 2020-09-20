TBMM'de idam cezasına ilişkin 81 maddelik rapor hazırlandı

İdam cezası ile ilgili harekete geçen Meclis bir rapor hazırladı. Hazırlanan 81 sayfalık raporda ölüm cezasının seyri ve kaldırılma süreci incelendi.

Türkiye'de gündem,"idam cezaları gelsin mi gelmesin mi?"

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı "bazı suçlar için idam" talebine AK Parti'den olumlu yanıt gelirken CHP'den olumsuz yanıt gelmişti.

İDAM CEZALARININ ANAYASADAKİ SEYRİ

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, raporda, Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı da, yeniden gündeme getirilen idam cezasına ilişkin, “Türk Hukukunda Ölüm Cezası” başlıklı 81 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda, ölüm cezasının Türkiye Cumhuriyeti anayasaları ve kanunlarındaki seyri incelendi.

İDAMIN KALDIRILMA SÜRECİ

Raporda ayrıca ölüm cezasının uluslararası hukuktaki yeri, Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmeler bağlamında ele alındı ve idamın kaldırılma süreci incelendi

Raporda, TBMM’nin ölüm cezasının yerine getirilmesine ilişkin kararları ve kabul ettiği kanunlar da tek tek sıralandı.