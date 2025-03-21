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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyonun yansımaları devam ediyor...

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlikler sürerken gerilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) de sıçradı.

TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere dün bir araya geldi.

KAVGA SIRASINDA BATAK OYNADI

Meclis'te konu bir anda İmamoğlu'na gelirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Yaşanan kavgada bir milletvekilinin, arka sıralarda batak oynadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.