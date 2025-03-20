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Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha gerilimin merkezi oldu...

Dün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlikler bugünde sürdü.

TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi görüşmek üzere bir araya geldi.

GENEL KURUL GERGİN BAŞLADI

Gündem dışı sözlerin alındığı oturumda, AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan, CHP’nin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e neden sahip çıkmadığını sorguladı.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri Baykan’a tepki gösterdiler.

AK PARTİLİLERE KOLONYA ŞİŞESİ FIRLATTI

Salonda tansiyonun yükselmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

ARBEDE YAŞANDI

Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

O esnada kavgayı çeken gazetecilerin, "Alpay geldi, geldi" demesi dikkat çekti.

ARA VERİLDİ

Olayların kontrol altına alınamaması üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu'na 20 dakika ara verdi.