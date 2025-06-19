TBMM'de kabul edildi: Nüfusu 5 bini geçen yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Belediye Kanunu'nda da düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek.

Öte yandan, yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

NÜFUSU AZALAN BELEDİYELER KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen hükümlerin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle kanunla tüzel kişiliğin kaldırılmasına ilişkin usul kanuni güvenceye kavuşturuluyor.

Buna göre meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak.

Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerdeki planlama süreçlerine ilişkin hüküm, Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi doğrultusunda yeniden düzenlenerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması sonucu tüzel kişiliği ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek belediye ve köylerde birleşme ve katılma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak, mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak yapılacak.