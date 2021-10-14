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TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Küçük esnafa müjde!

TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Küçük esnafa müjde!

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bunun akabinde, "TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir?" sorusu gündeme geldi.