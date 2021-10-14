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- TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Küçük esnafa müjde!
TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Küçük esnafa müjde!
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bunun akabinde, "TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir?" sorusu gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 22:16
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de 247 oyla kabul edildi.
Kabul edilen bu teklif özellikle küçük esnaf için önemli olurken, teklife dair detaylar mercek altına alınmaya başlandı.
Teklifin detaylarını öğrenmek isteyenler, "TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir? Hangi detayları barındırıyor?" sorularını gündeme getirdi.
Vatandaşlar bu sorulara ilişkin cevapları en net ve en doğru şekilde öğrenmek için araştırma yapıyor.
Peki, TBMM'de kabul edilen Vergi Kanunu nedir? İşte ayrıntılar...
TBMM'DE KABUL EDİLEN VERGİ KANUNU NEDİR?
- Yasaya göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir
- vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.
- Çiftçilerin mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintisi kaldırılıyor.
- Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler de faiziyle birlikte iade edilecek.
- Çiftçilere yaklaşık 3 buçuk milyar lira ilave ödeme yapılacak.
- Yasa, internetten para kazananlara yeni vergi düzenlemesi getiriyor.
- Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.
- Yasayla elektronik ortamda vergi uygulamaları genişletiliyor.
- Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor.
- Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma imkanı sağlanıyor.