TBMM'de kadınların oranı yüzde 20 oldu! 121 kadın milletvekili seçildi Seçimlerin sonucunda Meclis'e giren 121 kadın milletvekili ile geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı, bu dönem yüzde 20’ye çıktı.

ANKA

Dün yaşanan milletvekili seçimleri hatasız bir şekilde sonuçlandı.

Seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre; TBMM’ye bu yasama döneminde AK Parti'den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İyi Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.

Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı bir oya hiçbir aday ulaşamadığı için ikinci tur seçim 28 Mayıs’ta yapılacak ve en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

31 ilde kadın milletvekili çıkmadı

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. Bu iller şöyle:

“Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak”

Kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20

Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.

Partilere ve illere göre dağılım

Yeni seçilen kadın milletvekillerinin partilere ve illere göre dağılımı ise şöyle:

AK Parti (50)

ADANA: Sunay Karamık,

AĞRI: Ruken Kilerci,

ANKARA: Jülide Sarıeroğlu, Zehranur Aydemir, Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Leyla Şahin Usta, Asuman Erdoğan,

ANTALYA: Tuba Vural Çokal,

AYDIN: Seda Sarıbaş,

BALIKESİR: Belgin Uygur,

BURSA: Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz,

DENİZLİ: Nilgün Ok,

DİYARBAKIR: Suna Kepolu Ataman,

DÜZCE: Ayşe Keşir,

EDİRNE: Fatma Aksal,

ERZURUM: Fatma Öncü,

ESKİŞEHİR: Ayşen Gürcan,

GAZİANTEP: Derya Bakbak,

İSTANBUL: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Tuğba Işık Ercan, Behiye Eker, Ümmü Gülşen Öztürk, Rabia İlhan, Büşra Paker, Derya Ayaydın, Sena Nur Çelik, Özlem Zengin, Rümaysa Kadak, Yıldız Konal Süslü, Nilhan Ayan, Seda Gören Bölük, Şengül Karsu,

İZMİR: Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı,

KAHRAMANMARAŞ: Tuba Köksal,

KASTAMONU: Fatma Serap Ekmekçi,

KAYSERİ: Ayşe Böhürler,

KOCAELİ: Radiye Sezer Katırcıoğlu,

KONYA: Meryem Göka,

MALATYA: İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

MERSİN: Havva Sibel Söylemez,

OSMANİYE: Derya Yanık,

SAKARYA: Çiğdem Erdoğan Atabek,

SAMSUN: Çiğdem Karaaslan,

SİVAS: Rukiye Toy,

ŞANLIURFA: Cevahir Asuman Yazmacı,

TEKİRDAĞ: Çiğdem Koncagül,

YALOVA: Meliha Akyol.

CHP (35)

ADANA: Müzeyyen Şevkin,

AFYONKARAHİSAR: Burcu Köksal,

ANKARA: Gamze Taşcıer, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, Aylin Yaman,

ANTALYA: Aliye Çoşar, Serkap Yazıcı Özbudun,

BARTIN: Aysu Bankoğlu,

BURSA: Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

DENİZLİ: Gülizar Biçer Karaca, Sema Silkin Ün,

DİYARBAKIR: Halide Türkoğlu, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk Özen, Ceylan Akça Cupolo,

ESKİŞEHİR: Jale Nur Süllü,

GİRESUN: Elvan Işık Gezmiş,

HATAY: Nermin Yıldırım Kara,

İSTANBUL: Gamze Akkuş İlgezdi, Elif Esen, Evrim Rızvanoğlu, Türkan Elçi,

İZMİR: Sevda Erdan Kılıç, Seda Kaya Ösen, Gökçe Gökçen,

MERSİN: Gülcan Kış,

MANİSA: Selma Aliye Kavaf,

MUĞLA: Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici,

NEVŞEHİR: Filiz Kılıç,

OSMANİYE: Asu Kaya Gedik,

SAKARYA: Ayça Taşkent,

TEKİRDAĞ: Nurten Yontar,

TRABZON: Sibel Suiçmez.

Yeşil Sol Parti (26)

ADANA: Tülay Hatimoğulları Oruç,

AĞRI: Necla Demir,

BATMAN: Zeynep Oduncu, Nurten Ertuğrul,

BİTLİS: Semra Çağlar Gökalp,

ERZURUM: Meral Danış Beştaş,

GAZİANTEP: Sevda Karaca Demir,

HAKKARİ: Öznur Bardın,

İSTANBUL: Kezban Konukçu, Özgül Saki, Çiğdem Kılınçgün Uçar, Çiçek Otlu,

İZMİR: Burcugül Çubuk,

KARS: Gülüstan Kılıç Koçyiğit,

MARDİN: Salihe Aydeniz, Beritan Güneş Altın,

MERSİN: Perihan Koca,

MUŞ: Sümeyye Boz,

SİİRT: Sabahat Erdoğan Sarıtaş,

ŞANLIURFA: Dilan Kunt Ayan,

ŞIRNAK: Nevroz Uysal Aslan, Ayşegül Doğan Dağlı,

TUNCELİ: Ayten Kordu,

VAN: Pervin Buldan, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varil.

İyi Parti (6)

ADANA: Ayyüce Türkeş Taş,

ISPARTA: Aylin Cesur,

İSTANBUL: Nimet Özdemir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu,

MANİSA: Şenol Suat,

TEKİRDAĞ: Selcan Hamşıoğlu.

MHP: (3)

ADANA: Ayşe Sibel Ersoy,

ÇANKIRI: Pelin Yılık,

KAHRAMANMARAŞ: Zuhal Karakoç Dora.

TİP (1)

İSTANBUL: Sera Kadıgil