TBMM'de koronavirüs vakası

HDP'li Erdal Aydemir'in korona testi pozitif çıkınca, TBMM Genel Kurul salonu boşaltılarak dezenfekte edildi.

Test yaptıran HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, TBMM Genel Kurulu’ndayken telefonuna gelen mesajla koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi.

Sonucunu öğrenen Aydemir, salondan ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danışbeştaş TBMM Başkanlık divanını uyardı.

SALON BOŞALTILIP DEZENFEKTE EDİLDİ

Uyarının ardından, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bir hassasiyet var. Salonun dezenfekte edilmesi lazım. Buraya gelip giden bir arkadaşımızda pozitif tespit yapıldı.” ifadeleriyle durumu vekillere ileterek oturuma ara verdi.

Vekillerin genel kurulu boşaltmasının ardından salon havalandırıldı ve dezenfekte çalışması yapıldı.

TBMM KORONA ÖNLEM PAKETİ

Diğer yandan, TBMM'de son dönemde korona vakalarının artması üzerine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, harekete geçti.

Komisyon, koronavirüsle ilgili mücadele kapsamında Meclis’te uygulanması amacıyla bir dizi önlem paketi hazırladı.

Komisyon, TBMM'nin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesinden, çay ocaklarının kapatılması, komisyon ve genel kurulda konuşma sürelerinin kısaltılmasına kadar tedbirlerin yer aldığı önlem paketi metnini TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti gruplarına iletecek.

ÖNLEM ÖNERİLERİ

Hazırlanan metinde, komisyon toplantıları başta olmak üzere, toplantılarda milletvekillerinin konuşmalarına süre sınırı getirilmesi, TBMM’nin çalışma saatlerinin öne çekilmesi, Genel Kurul ve komisyonlarda gece çalışması yapılmaması, kulisler dahil, yerleşke içindeki tüm çay ocaklarının kapatılması, sadece kapalı su ikramı ile yetinilmesi, komisyon toplantılarına uzaktan katılımı sağlayacak teknolojik alt yapı önlemlerinin geliştirilmesi, ziyaretçi yasağı uygulamasının gevşetilmeden devam ettirilmesi, milletvekillerinin kendi araçlarında Meclis’e ziyaretçi sokmalarının önüne geçilmesi, milletvekili ve personel lokantalarına sınırlama getirilmesi, gerekirse lokantaların kapatılarak paket yemek uygulamasına geçilmesi, Covid-19 belirtisi gösteren personelin test verdikten sonra çalışmasına izin verilmemesi, bölgesinde çalışma yürüten milletvekillerine TBMM’ye geldiklerinde test yapılması, sonucun negatif çıkması halinde çalışmalara katılmasının sağlanması, çalışanlara her pazartesi test yaptırma zorunluluğu getirilmesi, Meclis’te çalışan personel sayısının azaltılarak servislere az sayıda personelin binmesinin sağlanması, Genel Kurulu’nda ve komisyon toplantılarında konuşmacıların mutlaka maske takması önerilerinin yer aldığı öğrenildi.