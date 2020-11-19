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    TBMM'de koronavirüse yakalanan vekil sayısı 81'e yükseldi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) şu ana kadar koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 15:43
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 15:52
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    TBMM'de koronavirüse yakalanan vekil sayısı 81'e yükseldi

    Çin'in Vuhan kentinde başlayarak birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Vaka sayılarında ise son zamanlarda ciddi bir artış yaşanıyor.

    Salgının yayılımıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev alan birçok milletvekili de bu süreçte salgına yakalandı.

    81 VEKİL VİRÜSE YAKALANDI

    Tedbir kapsamında TBMM'de yoğun olarak testler yapılırken, son verilere göre virüse yakalanan milletvekili sayısının 81 olduğu belirtildi.

    TBMM de koronavirüse yakalanan vekil sayısı 81 e yükseldi #1

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