TBMM'de koronavirüse yakalanan vekil sayısı 81'e yükseldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) şu ana kadar koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Vaka sayılarında ise son zamanlarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Salgının yayılımıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev alan birçok milletvekili de bu süreçte salgına yakalandı.

81 VEKİL VİRÜSE YAKALANDI

Tedbir kapsamında TBMM'de yoğun olarak testler yapılırken, son verilere göre virüse yakalanan milletvekili sayısının 81 olduğu belirtildi.