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- TBMM'de koronavirüse yakalanan vekil sayısı 81'e yükseldi
TBMM'de koronavirüse yakalanan vekil sayısı 81'e yükseldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) şu ana kadar koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 15:43
- Güncelleme : 19.11.2020 - 15:52
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Vaka sayılarında ise son zamanlarda ciddi bir artış yaşanıyor.
Salgının yayılımıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev alan birçok milletvekili de bu süreçte salgına yakalandı.
81 VEKİL VİRÜSE YAKALANDI
Tedbir kapsamında TBMM'de yoğun olarak testler yapılırken, son verilere göre virüse yakalanan milletvekili sayısının 81 olduğu belirtildi.