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    TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

    Dün TBMM'de başlayan 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında, bugün bütçenin 1. tur görüşmelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ele alınıyor.
    • AA
    • 08.12.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 12:49
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    TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

    TBMM Genel Kurulu, bütçenin 1. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

    BAKANLIK BÜNYESİNDE ELE ALINAN BÜTÇELER

    Genel Kurul'da, TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, RTÜK, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleri ele alındı.

    TBMM de Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı #1

    Aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığının bütçeleri de gündem kapsamında değerlendirildi.

    GRUP KONUŞMALARI

    Görüşmelerde ilk olarak AK Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.

    1. oturumuna ara verilen bütçe görüşmelerinde AK Parti grubunun konuşmaları sona ererken, 2. oturumda diğer parti gruplarının konuşma yapması bekleniyor.

    TBMM de Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı #2

    TBMM de Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı #3

    TBMM de Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı #4

    TBMM de Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı #5

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