TBMM'de Kürtçe-Arapça selam tartışması Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'ın Kürtçe ve Arapça selam vermesine İyi Partili Müsavat Dervişoğlu "Meclis dili Türkçe olarak şerh edilmiştir" sözleriyle tepki gösterdi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Dervişoğlu'na, "Şerh etmek de Arapça, Türkçe'yle alakası yok" diye yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Meclis'te maaş zammı mesaisi sürüyor..

TBMM Genel Kurulu 15’inci Birleşim 1’inci Oturumunda söz alan Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin’in "çok dilli, çok kültürlü olduğunu” vurgulayarak, konuşmasına Kürtçe ve Arapça selam vererek başladı.

Meclis sıralarında bazı milletvekilleri, Altın'ın “Türkçe konuşması gerektiğini” söyledi.

"Anlamayacak bir şey yok"

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise, tepkilere şu yanıtı verdi:

Anlamayacak bir şey yok. Kürtçe, Arapça Mardin halklarının çeşitliliğine, çokluğuna izafede bulunarak dinleseydiniz, onların diliyle selamlak istiyorum dedi. Bana müdahale edin dediniz. İç tüzüğü en az sizin kadar biliyorum. Çanakkale’de yan yana hayatını veren insanlar bunlar. O gün işgal eden İngiliz’e, Fransız’a karşı…



Bu ülkede İngilizce, Fransızca resmi eğitim dili oluyor. Burada benim selamlamaya müdahale etmemi istiyorsunuz. Ben buna müdahale etmeyi başta ayıp olarak görüyorum. Size de ‘diliniz sizin, ayetiniz Allah’ın ayetidir’i hatırlamaya gerek bile görmüyorum.

İyi Partili Dervişoğlu: Meclis'in dili Türkçe olarak şerh edilmiştir

Altın’ın ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Altın'ın Kürtçe selamına tepki göstererek şunları söyledi:

"İstilacı milletlerin dilinin eğitim dili olarak kullanılmasını ben de yadırgıyorum. Ama TBMM’nin dili bellidir. Kimsenin ana diliyle problemimiz yoktur. Meclis-i Mebusan’dan bu yana bu Türkçe olarak şerh edilmiştir" dedi.

"Şerh etmek de Arapça, Türkçe'yle alakası yok"

Söz alan Meclis Başkanvekili Önder ise şu yanıtı verdi:

Dervişoğlu, dedi ki ‘şerh ediliyor.' Şerh etmek Arapça, Türkçe’yle alakası yok. ‘Vekil de Arapça selam vermiş. Buraya girersek çıkamayız.

Oturuma ara verildi

Başkanvekili Önder, tartışmanın üzerine birleşime ara verdi.