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TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede

TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahhatin Demirtaş bir teröristtir" sözü tartışma çıkarttı. HDP'li ve MHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.