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    TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede

    TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahhatin Demirtaş bir teröristtir" sözü tartışma çıkarttı. HDP'li ve MHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 22:02
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    TBMM Plan ve Bütçe MHP'li ve HDP vekiller birbirine girdi.

    İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konutanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Komisyonda MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözlerinin ardından HDP'liler "Terörist sizsiniz" yanıtını verince gerginlik çıktı.

    10 DAKİKA ARA VERİLDİ, VEKİLLER BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Gerginliğin ardından komisyona verilen 10 dakikalık arada vekiller birbirinin üzerine yürüdü.

    Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi.

    Yaşanan arbedede MHP'li Olcay Kılavuz ve Baki Ersoy ile HDP'li Garo Paylan'ın yer aldığı görüldü.

    TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede VİDEO

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    TBMM de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede #1

    TBMM de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede #2

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