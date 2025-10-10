TBMM'de 'Öcalan' sloganı kavgası: İyi Partili vekiller tepki gösterdi

Meclis'ten kavga sesleri yükseldi...

TBMM'deki grup toplantısında yaşanan kavgada, DEM Parti'nin Abdullah Öcalan lehine slogan atması tepkilere yol açtı.

"ÖCALAN" SLOGANLARINA İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Bu delirmişliği ve bu cüreti ne iktidar partisine ne ortağına ne ana muhalefet partisine ne de olayın faili olan DEM Parti'ye yükleyerek partim ve şahsim adına bir siyasi istifade alanı yaratmaktan bile kaçınıyorum." vurgusu yaptı.

"TERÖR HÜKÜMLÜSÜNE TBMM ÇATISI ALTINDA TEZAHÜRATLAR YAPILDI"

Bir teröristin iradesini milletin iradesine tercih eden DEM Parti'ye söylenecek tüm kelimeler maalesef yetersiz kalıyor. Bir an düşünün mesela Amerikan Meclisi'nde Usame Bin Ladin tezahüratı yapılabilir miydi?



Kürt, Türk demeden milletimizin canına kasteden, devleti yıkmak, birliğimizi bozmak gayretinde hareket eden terör hükümlüsüne TBMM çatısı altında tezahüratlar yapıldı.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT’TEN POYRAZ’A "BİRİLERİ BU ÜLKEDE BARIŞIN OLMASINI İSTEMİYOR" YANITI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Poyraz'dan sonra söz aldı.

"Barış karşıtı, süreç karşıtı olmak hatta Kürt düşmanı olmak o zehirli dilin dışa vurulmasına neden oluyor." ifadesinde bulunan Koçyiğit ise, şu sözleri sarf etti:

"40 YILDIR AYNI HİKAYEYİ DİNLİYORUZ"

Birileri bu ülkede gerçekten barışın, özgürlüğün, eşitliğin olmasını istemiyor. Bu ülkede Kürtlerin eşit yurttaş olmasını istemiyor. Kandan, gözyaşından, hamasetten beslenen ve Türkiye’de halkların bir arada yaşama iradesini sabote etmeye yönelik bir dili dinledik. 40 yıldır aynı hikayeyi dinliyoruz.



Bu ülkede Kürtler ezildiğinde, hakları yenildiğinde, ana dilinde konuşamadığında, Kürtlerin temsilcisi buradan cezaevine gönderildiğinde sesi çıkmayanlar bugün barış yürütülürken karalar bağlamışlar. Daha size çok dert olacak, bu ülkede Kürt halkı da eşit yurttaşlar olacak.

MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

Konuşmaların ardından Meclis'te gerilim tırmandı...

İyi Parti ile DEM Partili vekiller arasında tansiyonun yükselmesiyle milletvekilleri ayaklanıp, birbirlerinin üzerine yürüdü.

Kavga, araya giren diğer vekillerin müdahalesiyle son buldu.