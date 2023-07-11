TBMM'de ortak bildiriyle Srebrenitsa katliamı kınandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa katliamını kınayan ortak bildiri yayınlandığı öğrenildi.

AA

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçmesine rağmen acılar halen taze.

11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

11 Temmuz'da toprağa veriliyorlar

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Türkiye'de ise her 11 Temmuz tarihinde yaşanan katliama yönelik kına mesajları yayınlanıyor.

Ortak bildiri yayınlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayınlandı.

"Boşnak kardeşlerimize en içten taziyelerimizi sunuyoruz"

Meclis'te bulunan 6 grubun ortak imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

TBMM olarak, Boşnak kardeşlerimizin bundan tam 28 yıl önce Srebrenitsa'da maruz kaldıkları soykırımı kalbimizin en derinlerinde hissediyor, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zulümle katliama uğrayan şehitlerimizin tarifi mümkün olmayan acısını en içten duygularımızla paylaşıyoruz. İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 28. anma yıl dönümünde şehitlerimizin kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerimize en içten taziyelerimizi sunuyoruz.



BM Güvenlik Konseyinin 819/1993 sayılı kararıyla "güvenlikli bölge" ilan edilmiş olan Srebrenitsa şehrinde, Temmuz 1995'te, Bosna savaşının en büyük katliamı gerçekleştirilmiştir. Bu katliamın soykırım olduğu Uluslararası Adalet Divanının 26 Şubat 2007 tarihli kararıyla tescil edilmiştir. Ayrıca, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi de kararlarında Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu belirtmiştir.

"Benzer olayların yeniden vuku bulmasına asla müsaade etmeyeceğiz"